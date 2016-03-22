В аеропорту Брюсселя знайшли третій пояс смертника - ЗМІ

Про це пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Як відзначила журналістка i24news Анна Аронхем на своїй сторінці у Twitter, сили безпеки мають намір провести контрольований вибух пояса.

За даними бельгійських ЗМІ, смертник, який повинен був підірвати пояс, наразі перебуває в бігах.

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Нагадаємо, два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 людей, близько 25 отримали поранення, прогриміли сьогодні, 22 березня, в аеропорту Брюсселя.