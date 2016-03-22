Серія терактів у Брюсселі: кількість жертв зросла до 34

Про це повідомляє Reuters з посиланням на бельгійський телеканал VRT.

За даними телеканалу, 20 людей загинули при вибуху в метро і 14 - в аеропорту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.