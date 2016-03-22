Серія терактів у Брюсселі: кількість жертв зросла до 34
16:14, 22 березня 2016Світ
990
Внаслідок вибухів в аеропорту і метро Брюсселя загинули 34 людини.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на бельгійський телеканал VRT.
За даними телеканалу, 20 людей загинули при вибуху в метро і 14 - в аеропорту.
Читайте такожУ Бельгії евакуювали атомну електростанцію - Reuters
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter