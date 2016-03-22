Король Бельгії пообіцяв з гідністю відповісти на загрози

Таку заяву монарх зробив у телезверненні до нації у зв'язку з серією вибухів у Брюсселі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами короля, він поділяє біль тих, хто втратив у вівторок своїх друзів і близьких. "Сьогодні наша країна тужить. Для всіх нас день 22 березня ніколи не стане колишнім. Зламані життя. Глибокі рани. Цю біль відчуває вся країна", – сказав він.

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"Перед загрозою ми продовжимо разом відповідати твердістю, спокоєм і гідністю. Збережемо впевненість у собі. У цій впевненості наша сила", — сказав король.

У свою чергу прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель назвав те, що трапилося у вівторок найстрашною подією в історії країни. Він нагадав, що в королівстві оголошено триденний траур, після чого, як він сподівається, країна повернеться до нормального життя.

Мішель додав, що максимальний рівень терористичної загрози збережеться як мінімум до ранку четверга.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.