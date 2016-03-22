Обама: міжнародна коаліція продовжуватиме переслідувати "Ісламську державу" - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

"Ми плануємо переслідувати їх", - заявив американський лідер під час свого виступу на Кубі.

Він також відзначив, що Сполучені Штати зроблять все необхідне для того, щоб знайти відповідальних за вибухи у Брюсселі, які сталися у вівторок.

Читайте такожТеракт в аеропорту Брюсселя: відео перших секунд після вибухів

"Ми маємо об'єднатися, незалежно від національності, раси чи облич у боротьбі проти тероризму", - цитує Барака Обаму його прес-служба.