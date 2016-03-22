Обама: міжнародна коаліція продовжуватиме переслідувати "Ісламську державу" - BBC
22:51, 22 березня 2016Світ
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Президент США Барак Обама заявив, що міжнародна коаліція на чолі з США продовжуватиме переслідувати "Ісламську державу" в Іраку та Сирії, попри вчинені напади у Брюсселі.
REUTERS
Про це повідомляє BBC Україна.
"Ми плануємо переслідувати їх", - заявив американський лідер під час свого виступу на Кубі.
Він також відзначив, що Сполучені Штати зроблять все необхідне для того, щоб знайти відповідальних за вибухи у Брюсселі, які сталися у вівторок.
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"Ми маємо об'єднатися, незалежно від національності, раси чи облич у боротьбі проти тероризму", - цитує Барака Обаму його прес-служба.
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