ЗМІ: В ході операції у Сирії нові бойові літаки РФ дали збій
В ході операції ВКС Росії у Сирії були зафіксовані випадки некритичних відмов систем новітніх російських літаків марки «Су».
Про це повідомляєRNS.
У ході військової операції в Сирії були зафіксовані випадки некритичних відмов систем новітніх російських літаків марки «Су», повідомили RNS два джерела в Повітряно-космічних силах Росії (ВКС) і підтвердило джерело в Об'єднаній авіабудівній корпорації.
«Відмови були і в системі управління, і в двигунах. В цілому вони некритичні», - сказало одне з джерел. Інше джерело в ВКС пояснило, що відмови були «дрібницями».
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Нагадаємо, ввечері 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил з Сирії 15 березня.
Як пояснив Пєсков, мова йде про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі і військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.