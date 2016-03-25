В ЄС планують прискорити обмін розвідданими задля запобігання терактам

Нарада міністрів відбулася за кілька днів після терактів у столиці Бельгії, що забрали життя десятків людей, повідомляє Deutsche Welle.

"Це був напад на Бельгію, але мішенню цієї атаки була також і Європа", - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, якого цитує агенція dpa. Він зазначив, що у спільній заяві за підсумками зустрічі йдеться про вимогу до країн-членів ЄС краще обмінюватися інформацією спецслужб щодо підозрюваних у зв'язках з тероризмом.

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"Іноді існує брак політичної волі, брак координації та, що найважливіше у деяких випадках, брак довіри", - зазначив єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос, цитує агенція Reuters.

Чиновники нарікають, що багато з країн-членів ЄС, у тому числі Франція та Німеччина, притримують стратегічні дані попри заяви про готовність ділитися ними.

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На зустрічі глави відомств домовилися вжити заходів у боротьбі з тероризмом "з більшою швидкістю та серйозністю". У спільній заяві міститься також заклик до Європарламенту прискорити ухвалення законодавства про створення запланованого єдиного європейського реєстру авіапасажирів.