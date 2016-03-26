У Нігерії звільнено понад 800 заручників "Боко Харам"

Як повідомив армійський представник у п'ятницю, 25 березня, лише в селі Кусумма 22 березня були звільнені близько 520 бранців, dw.com.

За словами полковника Сані Усмана, в ході операції був зруйнований тренувальний табір терористів, а також розбиті озброєння і склад. Крім того, біля селища Калу-Бальге з неволі визволено 309 осіб.

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За даними правозахисної організації Amnesty International, з 2012 року бойовики "Боко Харам" викрали не менше 2000 жінок і дівчаток. Серед них - понад 200 школярок, переважно християнок.

В результаті нападів бойовиків угруповання у регіоні озера Чад починаючи з 2009 року загинули не менше 14 тисяч мирних жителів.

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