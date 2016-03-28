ЗМІ показали відео зі звільненої від ІДІЛ Пальміри

11:40, 28 березня 2016
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Як відомо, армія Асада за підтримки РФ захопила Пальміру 26-27 березня.

REUTERS

Сирійські урядові війська витіснили бойовиків "Ісламської держави" з давнього і стратегічного міста Пальміра на трасі, що з'єднує схід країни з Дамаском. Агентство Reuters опублікувало сюжет про те, як зараз виглядають вулиці міста.

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26 березня в ході наступальної операції в Пальмірі військовим вдалося зірвати прапор "Ісламської держави" з висоти, де розташований стародавній замок. Згодом прапор було спалено.

Пальміра (арабське найменування населеного пункту Тадмор) має стратегічно важливе значення. Місто розташоване на трасі, яка з'єднує Дамаск і східну частину Сирії.

Довідка. Античне місто Пальміра - пам'ятник Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - опинилось під контролем терористів угруповання "Ісламська держава" в травні 2015 року. Перед тим як залишити місто, була евакуйована більша частина його мешканців та найбільш цінні історичні реліквії центрального музею Пальміри. Однак частина культурної спадщини була знищена бойовиками.

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