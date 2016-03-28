В РФ допускають введення зовнішнього управління в окупованому Криму - ЗМІ

Російська влада не виключає, що в окупованому Криму може бути введено зовнішнє федеральне управління. Так віце-прем'єр РФ Дмитро Козак відреагував на заяву глави" Криму Сергія Аксьонова про те, що він готовий нести особисту відповідальність за ФЦП (Федеральну цільову програму) розвитку окупованого півострова, якщо суб'єкту будуть повністю передані повноваження з розподілу бюджетних коштів. Про це з посиланням на джерело в уряді РФ пише "КоммерсантЪ".

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Співрозмовник видання зазначив, що пропозицію глави Криму про призначення відповідального за ФЦП неможливо виконати.

"Такого рішення не може бути у відповідності з законодавством та з точки зору здорового глузду, незважаючи на претензію Аксьонова. Якщо тільки не вводити зовнішнє федеральне управління у Криму. Останнє можливо, але рішення поки немає",— про це, за словами джерела, говорив Дмитро Козак.

Повідомляється, що Аксьонов заявив про необхідність визначити відповідального за реалізацію заходів ФЦП після заяви Дмитра Козака 19 березня, що "уряд" Криму буде нести відповідальність за будівництво автодороги "Таврида" на півострові. Розібратися з її будівництвом, терміни проектування якої були зірвані, раніше зажадав Володимир Путін.