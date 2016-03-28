В будівлі Конгресу США сталася стрілянина

Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що чоловік, який відкрив стрілянину в будівлі Конгресу США, був затриманий поліцією.

Співробітникам і відвідувачам туристичного центру направлені повідомлення сховатися в безпечних місцях.

Будівлю Конгресу в даний час закрито. Білий дім також був закритий через загрозу безпеці.

Точної інформації про постраждалих від дій нападника наразі немає.

Зокрема, CNN пише, що в результаті інциденту поранення отримала цивільна жінка, а серед офіцерів поліції постраждалих немає.

У той же час Reuters посилаючись на джерела в Конгресі пише, що поранення міг отримати поліцейський.

Як зазначає msnbc, поліція під час затримання поранила нападника, він доставлений в лікарню. Видання зазначає, що після інциденту прилеглі вулиці були заблоковані, нікому не дозволялося увійти або вийти з будівель.