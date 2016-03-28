В будівлі Конгресу США сталася стрілянина
В центрі для відвідувачів в будівлі конгресу США у Вашингтоні чоловік відкрив стрілянину.
Про це повідомляє CNN.
Видання пише, що чоловік, який відкрив стрілянину в будівлі Конгресу США, був затриманий поліцією.
Співробітникам і відвідувачам туристичного центру направлені повідомлення сховатися в безпечних місцях.
Будівлю Конгресу в даний час закрито. Білий дім також був закритий через загрозу безпеці.
Точної інформації про постраждалих від дій нападника наразі немає.
Зокрема, CNN пише, що в результаті інциденту поранення отримала цивільна жінка, а серед офіцерів поліції постраждалих немає.
У той же час Reuters посилаючись на джерела в Конгресі пише, що поранення міг отримати поліцейський.
Як зазначає msnbc, поліція під час затримання поранила нападника, він доставлений в лікарню. Видання зазначає, що після інциденту прилеглі вулиці були заблоковані, нікому не дозволялося увійти або вийти з будівель.
WATCH: Video shows person loaded into ambulance at US Capitol amid lockdown. https://t.co/WSH69aNzABhttps://t.co/ABqEpOEmiL— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) March 28, 2016