Захоплення літака EgyptAir: опубліковано відео з пасажирами, які залишають лайнер
11:37, 29 березня 2016Світ
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У мережі з'явилося відео з пасажирами, які залишають захоплений літак EgyptAir .
REUTERS
Відео опублікував телеканал Sky News Arabia.
Як повідомляють деякі ЗМІ, на борту захопленого літака поки залишаються четверо іноземців та 7 членів екіпажу.
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Як передає Al Arabiya, люди виходять з літака самі, без видимих травм. Багато з них взяли з собою ручну поклажу. За останніми даними, всього літак покинули 56.Визволені пасажири сіли в автобус, їх повезуть в будівлю аеропорту.
Passengers leaving the plane #EgyptAir. Via @skynewsarabiapic.twitter.com/shrNqi6Trl— Rachel McArthur (@raychdigitalink) March 29, 2016
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