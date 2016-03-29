Захоплення літака EgyptAir: опубліковано відео з пасажирами, які залишають лайнер

Відео опублікував телеканал Sky News Arabia.

Як повідомляють деякі ЗМІ, на борту захопленого літака поки залишаються четверо іноземців та 7 членів екіпажу.

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Як передає Al Arabiya, люди виходять з літака самі, без видимих травм. Багато з них взяли з собою ручну поклажу. За останніми даними, всього літак покинули 56.Визволені пасажири сіли в автобус, їх повезуть в будівлю аеропорту.