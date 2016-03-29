Путін сподівається на відновлення військово-технічного співробітництва з Європою

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні Комісії з військово-технічного співробітництва Росії з іноземними державами.

«Разом з тим майже припинилося військово-технічне співробітництво з європейськими державами. Хотів би підкреслити, не з нашої ініціативи. Розраховуємо, що це тимчасове явище. Впевнені, що в інтересах всіх країн європейського континенту відновити відкриту, продуктивну взаємодію в усіх сферах, в тому числі і по лінії ВТС», - сказав Путін.

«Безумовно, це буде підвищувати довіру. Важливим майданчиком для такого діалогу мають стати виставки озброєнь як в Росії, так і за кордоном. У 2015 році вітчизняні зброярі взяли участь більш ніж в 20 подібних заходах», - підкреслив він.

Путін зазначив, що Росія зберігає друге місце в списку світових лідерів з поставок озброєнь і військової техніки на глобальних ринках. Експорт російської продукції військового призначення в 2015 році виявився навіть більше, ніж планувалося і склав 14,5 мільярда доларів.

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За його словами, на тлі непростої міжнародної обстановки і економічних викликів російські зброярі дійсно тримають марку.

«Підприємства ОПК випускають якісну продукцію, яка гідно конкурує на міжнародних ринках. Можливості нашої техніки і озброєнь були переконливо продемонстровані і на ділі, в бойовій обстановці, під час боротьби з терористичною загрозою», - сказав Путін.

Він повідомив, що впевнено зростає портфель експортних замовлень, зокрема в минулому році були підписані нові контракти на суму понад 26 мільярдів доларів.

«Ми перевищили минулий максимум, який у нас був у 2013 році. Таким чином, обсяг експортного портфеля озброєнь і військової техніки вперше з 1992 року досяг позначки в 56 мільярдів доларів», - сказав Путін.

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