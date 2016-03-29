Відновлення роботи аеропорту Брюсселя знову відкладається

Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Twitter.

«Аеропорт також буде закритий для всіх пасажирських польотів в середу, 30 березня», - йдеться в повідомленні.

The airport will also be closed for passenger flights into and out of #brusselsairport tomorrow Wednesday 30 March. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 29, 2016

Раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту Брюсселя в Завентеме, в якому 22 березня сталися теракти, поки не можуть назвати дату відновлення роботи.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі сталося три вибухи — два в аеропорту і один в метро. При вибухах у столиці загинули 35 людей, ще близько 300 осіб отримали поранення. Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».