До Європи Середземним морем з початку року прибули майже 165 тисяч мігрантів

Про це повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає ТАСС.

За даними МОМ, з 1 січня до 29 березня до Греції прибули 149 тис. 534 людини, до Італії - 15 тис. 218. Цього року в середньому щодня на берег Європи виходять 1 тис. 885 осіб.

"Однак у великодні свята середня кількість тих, хто щодня прибуває до Греції, зменшилася до приблизно 500 мігрантів і біженців, - зазначили в організації. - Немає повідомлень про те, що хтось прибув у ці дні до Італії чи Іспанії".

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З початку року кількість загиблих або зниклих безвісти при спробі дістатися до Європи досягла 531 людини, що на 9% більше, ніж за перші три місяці 2015 року, коли загинуло 489 осіб", зазначили в МОМ.

За повідомленням грецької влади, основну групу мігрантів і біженців становлять сирійці - понад 77 тис. прибулих з початку року. З Афганістану прибули понад 38 тис. осіб, з Іраку - понад 23 тис., з Пакистану - понад 5 тис. і з Ірану - понад 4 тис.

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Як повідомляв УНІАН, минулого року Середземним морем до Європи прибули близько 1,5 млн нелегальних мігрантів.