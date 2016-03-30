До Європи Середземним морем з початку року прибули майже 165 тисяч мігрантів
З початку року до Європи Середземним морем прибули 164 тис. 752 мігрантів та біженців, при цьому 531 особа загинула або пропала безвісти, намагаючись дістатися до європейських країн.
Про це повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає ТАСС.
За даними МОМ, з 1 січня до 29 березня до Греції прибули 149 тис. 534 людини, до Італії - 15 тис. 218. Цього року в середньому щодня на берег Європи виходять 1 тис. 885 осіб.
"Однак у великодні свята середня кількість тих, хто щодня прибуває до Греції, зменшилася до приблизно 500 мігрантів і біженців, - зазначили в організації. - Немає повідомлень про те, що хтось прибув у ці дні до Італії чи Іспанії".
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З початку року кількість загиблих або зниклих безвісти при спробі дістатися до Європи досягла 531 людини, що на 9% більше, ніж за перші три місяці 2015 року, коли загинуло 489 осіб", зазначили в МОМ.
За повідомленням грецької влади, основну групу мігрантів і біженців становлять сирійці - понад 77 тис. прибулих з початку року. З Афганістану прибули понад 38 тис. осіб, з Іраку - понад 23 тис., з Пакистану - понад 5 тис. і з Ірану - понад 4 тис.
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Як повідомляв УНІАН, минулого року Середземним морем до Європи прибули близько 1,5 млн нелегальних мігрантів.