США вивозять сім'ї дипломатів і військових з півдня Туреччини
02:48, 30 березня 2016Світ
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У США Державний департамент і Міністерство оборони наказали членам родин американських дипломатів, військових і цивільних працівників виїхати з місць на півдні Туреччини у зв’язку зі «зростанням загрози з боку терористичних угруповань» у регіоні.
REUTERS
Накази стосуються консульства США в Адані й військових об’єктів в Інджирліку, Ізмірі й Муглі, повідомляє Радіо Свобода.
Як сказав речник Пентагону Пітер Кук, конкретної загрози, що викликала наказ, не було – це зробили для перестрахування з метою безпеки членів родин американців у регіоні.
Одночасно США видали оновлене попередження для подорожніх, у якому американських громадян попереджають про підвищену загрозу нападів у Туреччині.
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Попереднього дня, 28 березня, Ізраїль видав таке попередження для своїх громадян, закликавши їх якнайшвидше залишити Туреччину і уникати поїздок до неї.
США відкликають своїх дипломатів і військових з Туреччини
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