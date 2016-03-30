США вивозять сім'ї дипломатів і військових з півдня Туреччини

Накази стосуються консульства США в Адані й військових об’єктів в Інджирліку, Ізмірі й Муглі, повідомляє Радіо Свобода.

Як сказав речник Пентагону Пітер Кук, конкретної загрози, що викликала наказ, не було – це зробили для перестрахування з метою безпеки членів родин американців у регіоні.

Одночасно США видали оновлене попередження для подорожніх, у якому американських громадян попереджають про підвищену загрозу нападів у Туреччині.

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Попереднього дня, 28 березня, Ізраїль видав таке попередження для своїх громадян, закликавши їх якнайшвидше залишити Туреччину і уникати поїздок до неї.