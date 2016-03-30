Обама проведе неформальну зустріч з Ердоганом - Білий дім

Про у вівторок, 29 березня, повідомив представник Білого дому Джош Ернест, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Переговори можуть відбутися під час саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні, який турецький лідер відвідає в числі інших глав держав. «Ми очікуємо, що президент США буде мати можливість провести, принаймні, неформальну бесіду з Ердоганом», — заявив Ернест.

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Він додав, що відсутність офіційних переговорів не слід розцінювати як зневагу, нагадавши про заплановану зустріч віце-президента США Джозефа Байдена з Ердоганом.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що проведе переговори з президентом США Бараком Обамою в рамках саміту з ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні на цьому тижні.