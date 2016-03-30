Влада КНДР закликала громадян готуватися до голоду і звикати їсти коріння рослин

Як повідомляє південнокорейське видання The Chosunilbo, про це йдеться в редакційній статті в офіційній газеті північнокорейського режиму Rodong Sinmun.

"Дорога до революції довга і важка. Можливо, нам доведеться пройти важкий марш, протягом якого ми знову повинні будемо жувати коріння рослин", - йдеться в статті. При цьому південнокорейське видання нагадує, що термін "важкий марш" використовувався режимом КНДР в 90-х роках минулого століття як гасла для виправдання голоду, який убив мільйони громадян країни після смерті засновника режиму Кім Ір Сена в 1994 році.

Повідомляється, що влада Північної Кореї вирішила збирати по 1 кг зерна з кожного жителя Пхеньяну кожен місяць.

"Загальнонаціональна кампанія з економії продовольства ведеться на тлі попереджень про можливу нестачу продовольства протягом найближчих трьох років у результаті міжнародних санкцій", - сказало джерело видання. "Люди починають турбуватися, тому що режим змушує фермерів віддавати додатково їжу у вигляді пожертвувань для військових".

Видання наводить дані міжнародної Організації продовольства і агрокультури, яка підрахувала, що Північній Кореї в цьому році потрібно імпортувати з-за кордону 440 тис. т продовольства. Станом на лютий 2016 року Пхеньян домовився лише про 17,6 тис. т.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2016 року Радбез ООН ввів додаткові санкції проти КНДР через ядерні випробування.

Зокрема, члени Ради заборонили експорт з КНДР вугілля, залізної руди, золота, титану, ванадію та інших цінних металів, а також постачання в країну авіаційного палива. Резолюція розширює сферу охоплення збройового ембарго і вводить заборону на відкриття відділень банків Північної Кореї за кордоном.