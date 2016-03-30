Франція посилила заходи безпеки через загрозу терактів (фото)

Як повідомляє агентство Reuters, додаткові патрулі поліції будуть зосереджені в прикордонних районах Франції і в громадському транспорті, а також в місцях масового скупчення людей.

Фотокореспонденти зафіксували офіцерів поліції біля основних визначних пам'яток Парижа – Ейфелевої вежі, Лувру, Площі Трокадеро, Площі інвалідів, Церкви Сент-Есташ та інших. Також патрульні вже вийшли на вулиці Марселя.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв, що республіка забезпечить максимальну безпеку всім уболівальникам, які вирішили відвідати країну під час проведення чемпіонату Європи з футболу, що пройде з 10 червня по 10 липня 2016 року.