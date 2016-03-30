Асад виступив проти федералізації Сирії

Про це він заявив в інтерв'ю РИА "Новости".

«З точки зору географії Сирія дуже маленька країна, щоб у ній була федералізація. Вона, можливо, менше, ніж більшість республік Росії», - сказав він.

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За його словами, для федерації «необхідно присутність складових суспільства, які, можливо, не зможуть ужитися один з одним».

«Цього в історії Сирії не було, а це основний принцип. Я не думаю, що Сирія готова до федералізації, немає природних факторів для того, щоб вона була можлива», - заявив він.