Асад виступив проти федералізації Сирії
Башар Асад виступив проти федералізації Сирії, тому що країна дуже маленька.
Про це він заявив в інтерв'ю РИА "Новости".
«З точки зору географії Сирія дуже маленька країна, щоб у ній була федералізація. Вона, можливо, менше, ніж більшість республік Росії», - сказав він.
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За його словами, для федерації «необхідно присутність складових суспільства, які, можливо, не зможуть ужитися один з одним».
«Цього в історії Сирії не було, а це основний принцип. Я не думаю, що Сирія готова до федералізації, немає природних факторів для того, щоб вона була можлива», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, ключові учасники процесу межсірійского врегулювання розмірковують над можливістю застосування в Сирії федеративного устрою, яке буде підтримувати цілісність країни, в той же час надаючи широку автономію регіональній владі. 17 березня Курди офіційно оголосили про створення федерального регіону на півночі Сирії.