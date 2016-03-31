Трамп: жінок потрібно карати за незаконні аборти

В інтерв'ю телеканалу MSBNC він також сказав, що підтримує заборону на аборти за деякими винятками, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. Яким саме має бути покарання для жінок, Трамп, за його словами, поки не вирішив.

У минулому Дональда Трампа, тоді ще члена Демократичної партії, критикували саме за підтримку абортів.

Багато членів Республіканської партії вже висловлювали занепокоєння з приводу скандальних висловлювань Трампа, оскільки, як показують опитування, мільярдер вкрай непопулярний серед жінок-виборців.

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Можливий кандидат від демократів на виборах Хілларі Клінтон активно критикує Трампа через його відношення до жінок.

"Якраз тоді, коли ви подумали, що гірше бути вже не може. Жахливо і показово", - прокоментувала інтерв'ю Клінтон Трампа.

Аборти були декриміналізовані в США в 1973 році.

Активісти, які виступають проти абортів, традиційно не покладають провину за подію на жінок, приділяючи увагу здебільшого лікарям, які проводять операцію.

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В останні роки консерватори прагнули посилити вимоги до клінікам, які проводять аборти, ніж забороняти самі операції.