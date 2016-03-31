США не є посередником у звільненні Савченко - дипломат

Виступаючи в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви», він заявив, що Вашингтон є лише зацікавленою в цьому стороною, передає Радіо Свобода.

Чільний американський дипломат нагадав, що США вважають: Савченко має бути повернена на батьківщину.

Занепокоєння американської сторони пов’язане з людьми, що затримані з обох боків, і їх треба повернути додому, де б вони не були заручниками суперечностей між різними сторонами, заявив Шеннон.

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Він повторив, що США підтримують суверенітет і незалежність України і здатність Києва ухвалювати самостійні рішення.

Дипломат також нагадав, що зняття санкцій США з Росії неможливе, доки Москва не виконає мінських домовленостей. Він підтвердив, що в перебігу нинішнього візиту до Москви не обговорював питання санкцій.

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Крім того, сказав Томас Шеннон, Вашингтон у відносинах із Москвою не пов’язує питання України і Сирії.