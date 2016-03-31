Трамп уточнив висловлювання про незаконні аборти: карати треба не жінок, а лікарів

Зокрема, Трамп заявив, що рішення про заборону або легалізацію абортів повинна приймати влада окремих штатів, а не федеральна влада, так як питання це, за його словами, неоднозначне. При цьому раніше він говорив, що в цілому підтримує ідею заборони абортів у США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, Трамп змінив свою думку про те, хто повинен нести кримінальну відповідальність за незаконне проведення абортів у випадку їх заборони. Якщо спочатку він висловлювався за покарання для самих жінок, які пішли на такий крок, то тепер він виступає за притягнення до відповідальності лікарів, які погодилися провести підпільну операцію.

"Моя позиція незмінна: як і Рональд Рейган, я виступаю за життя, але, з деякими винятками", - сказав Трамп.

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Прихильники абортів вважають таку позицію порушенням права жінок розпоряджатися власним тілом.

У свою чергу, противники абортів висловили невдоволення наміром Трампа карати за них жінок. Традиційно активісти, які виступають проти абортів, закликають покладати відповідальність не на жінок, а на лікарів, які проводять операцію.

За словами Трампа, у минулому він був затятим прихильником абортів, проте з тієї пори, сказав він, його думка з цього питання зазнала еволюції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що мільярдер Дональд Трамп запропонував карати жінок за аборти, у разі якщо вони стануть нелегальними в США. Також він сказав, що підтримує заборону на аборти за деякими винятками.