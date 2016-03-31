Готелі Брюсселя скаржаться на відсутність гостей після терактів і пропонують знижки

Як повідомляє бельгійське видання Niewsblad, наразі в Брюссель пустують близько 80% готельних номерів. При цьому готельєри побоюються, що якщо така ситуація затягнеться, багато людей можуть залишитися без роботи.

Менеджер готелю La Madeleine Ніколас Варітіс, що знаходиться біля центрального вокзалу столиці Бельгії, розповів виданню, що ніколи раніше не стикався з такою ситуацією.

"У нас постійні скасування, а нових бронювань ми майже не отримуємо. В середньому цього тижня у нас чотири гостя на сніданках. І в три рази більше працівників", - поскаржився співробітник брюссельського готелю.

Щоб хоч якось привернути клієнтів, бельгійські готелі навіть почали пропонувати великі знижки, аж до 50%.

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Як раніше повідомляв УНІАН, відновлення роботи аеропорту Брюсселя, який зазнав однієї з атак терористів 22 березня, знову було перенесено. Спочатку відкриття аеропорту планувалося на 30 березня, однак на даний момент місцева влада не може сказати, коли його роботу можна буде відновити.