У Франції проходять протести проти реформи трудового кодексу (фотогалерея)

За повідомленням Le Figaro, акції протесту проходять в Парижі, Нанті, Марселі, Ренні, Тулузі та інших великих містах.

При цьому місцями акції протесту вже вийшли за межі мирних – пікетувальники б'ють вітрини, підпалюють фаєри і кидаються фарбою.

Влада Франції вивела на вулиці посилені наряди поліції. У Парижі вже дійшло до перших затримань – близько десятка людей, а в Марселі поліція застосувала сльозогінний газ.

За маршрутами протестувальників також перекрито рух транспорту.

Зазначимо, реформа трудового кодексу, розроблена міністром праці Франції Міріам Ель-Комрі, дає можливість роботодавцям збільшувати кількість робочих годин і домовлятися про оплату понаднормових безпосередньо з працівниками, минаючи профспілки. Також реформа передбачає спрощення процедури звільнення працівників. У профспілках вважають, що реформа, покликана, за словами влади, боротися з безробіттям, на практиці призведе, насамперед, до погіршення умов праці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Франція посилила заходи безпеки через загрозу терактів.