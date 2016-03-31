Вчені довели зв'язок вірусу Зіка з мікроцефалією новонароджених

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На основі досліджень "сформувався науковий консенсус з приводу того, що вірус Зіка може бути причиною синдрому Гійєна - Барре, мікроцефалії та інших неврологічних порушень", - йдеться в заяві організації.

У матерів, заражених вірусом Зіка, часто народжуються діти з мікроцефалією - дуже маленьким розміром голови і мозку. Синдром Гійєна - Барре характеризується ослабленням м'язів, яке як правило починається в ногах, а потім переходить на руки. У важких випадках виникають паралічі дихальних і краніальних м'язів.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, окремі випадки лихоманки Зіка зафіксовані у всіх частинах світла. У ВООЗ не виключають, що надалі масштаб епідемії зросте ще сильніше.