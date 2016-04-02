Обама заявив про відсутність прогресу у переговорах з РФ щодо скорочення ядерних арсеналів

Про це Обама сказав на прес-конференції за підсумками Саміту з ядерної безпеки, який 31 березня - 1 квітня відбувся у Вашингтоні.

"Я віддаю перевагу подальшому зниженню наших ядерних арсеналів. І після того, як ми уклали Договір про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (START II, for Strategic Arms Reduction Treaty - УНІАН), наша команда звернулася до росіян з метою пошуку наступної стадії із скорочення озброєння", - заявив Обама.

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У цьому зв'язку президент США наголосив: "Оскільки пан Путін прийшов до влади, або повернувся в свою адміністрацію в якості президента, і через бачення, якого він дотримується, віддаючи більшої переваги військовій міці над розвитком усередині самої Росії та над диверсифікацією економіки... Ми не побачили того прогресу, на який я сподівався з боку Росії".

Водночас Обама заявив, що можливість для подальшого прогресу зберігається.