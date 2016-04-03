У центрі Москви пройшов мітинг далекобійників: вимагали відставки Путіна і Медведєва

У Москві, на площі Яузьких воріт, в неділю пройшов мітинг далекобійників. За інформацією кореспондента Радіо Свобода, на акцію приїхали по 2-3 людини з ряду регіонів Росії, Сибіру, Далекого Сходу, з Петербурга, Тули, Костроми, Ярославля.

Їх підтримали московські цивільні активісти. Всього було близько 200-300 осіб. Акція була узгоджена з міською владою.

На мітингу звучали не тільки вимоги скасування системи "Платон", пов'язаної зі збором нового дорожнього податку на великовантажний транспорт, але й інші соціальні гасла, в тому числі на підтримку вчителів і лікарів.

Деякі прийшли висловлювалися за відставку президента Росії Володимира Путіна і уряду прем'єра Дмитра Медведєва.

Раніше керівник Департаменту регіональної безпеки Москви Олексій Майоров повідомив, що заявлена чисельність мітингу – до 300 осіб.

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Збір за проїзд великовантажних автомобілів масою понад 12 тонн федеральними трасами РФ був введений 15 листопада 2015 року. Це викликало невдоволення далекобійників, які відповіли акціями протесту по всій країні.