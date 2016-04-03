В історичному центрі Риму стався вибух у кафе: є жертви

Одна людина загинула піл час пожежі і вибуху на площі Сан-Лоренцо в історичному центрі Риму, повідомляє РБК з посиланням на італійське агентство ANSA. За інформацією агентства, загиблий був співробітником кафе.

За даними агентства, пожежа почалася в приміщенні кафе Ciampini вранці в неділю, 3 квітня. Вогонь спалахнув в підвалі будівлі, де знаходилися холодильні камери, після чого пролунав вибух. За попередніми даними, причиною події стало коротке замикання.

Будинок було оточено, відвідувачі евакуйовані, на місці події працюють пожежники.