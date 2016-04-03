В історичному центрі Риму стався вибух у кафе: є жертви
19:26, 03 квітня 2016Світ
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У будівлі кафе Ciampini на площі Сан-Лоренцо в центрі Риму сталася пожежа, що спровокувала вибух у підвальному приміщенні. Одна людина загинула.
На місці події працюють пожежні / Фото twitter.com/Moscerina
Одна людина загинула піл час пожежі і вибуху на площі Сан-Лоренцо в історичному центрі Риму, повідомляє РБК з посиланням на італійське агентство ANSA. За інформацією агентства, загиблий був співробітником кафе.
За даними агентства, пожежа почалася в приміщенні кафе Ciampini вранці в неділю, 3 квітня. Вогонь спалахнув в підвалі будівлі, де знаходилися холодильні камери, після чого пролунав вибух. За попередніми даними, причиною події стало коротке замикання.
Будинок було оточено, відвідувачі евакуйовані, на місці події працюють пожежники.
My favorite bar Ciampini shut down for an explosion - gas pipe? pic.twitter.com/a5kYlMg5B5— Erica Firpo (@Moscerina) 3 апреля 2016 г.
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