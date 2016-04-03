Біженці влаштували заворушення на кордоні Італії та Австрії - ЗМІ

Австрійська радіомовна корпорація ORF передає, що близько тисячі осіб зібралися на прикордонному пункті, протестуючи проти закриття європейських кордонів для мігрантів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Повідомляється, що деякі з них вели себе агресивно і провокували поліцейських, двоє з яких поранені.

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У суботу Австрія заявила про намір допомогти поліцейським дислокувати на всій протяжності перевалу Бреннер ще й військові підрозділи.

Бреннер є основним дорожнім сполученням між Австрією і північною Італією.