У Сирії вбили одного з лідерів "Фронту ан-Нусра" - правозахисники

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

Абу Фірас, відомий під прізвиськом «Сирієць», був ліквідований на північно-заході провінції Ідліб, імовірно, в результаті авіаудару сирійських ВПС або ВКС Росії. Разом з Фірасом загинув його син, а також група бойовиків.

Читайте такожСирійська армія взяла під контроль місто Ель-Кар'ятейн

Як зазначає Reuters, Абу Фірас регулярно давав коментарі від імені «Джебхат ан-Нусра». В 1980-ті роки він воював на боці моджахедів в Афганістані, був соратником ватажка «Аль-Каїди» Усами бен Ладена.