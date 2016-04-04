У Сирії вбили одного з лідерів "Фронту ан-Нусра" - правозахисники
03:29, 04 квітня 2016Світ
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Один з лідерів терористичного угрупування «Джебхат ан-Нусра» і ще щонайменше 20 бойовиків загинули в результаті авіаудару в Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.
Абу Фірас, відомий під прізвиськом «Сирієць», був ліквідований на північно-заході провінції Ідліб, імовірно, в результаті авіаудару сирійських ВПС або ВКС Росії. Разом з Фірасом загинув його син, а також група бойовиків.
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Як зазначає Reuters, Абу Фірас регулярно давав коментарі від імені «Джебхат ан-Нусра». В 1980-ті роки він воював на боці моджахедів в Афганістані, був соратником ватажка «Аль-Каїди» Усами бен Ладена.
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