Кадиров зібрався в гості до Асада в Сирію

"Два рази запросив президент Асад... у гості. Просто часу не буває виїхати... Хочу обов'язково поїхати", - розповів Кадиров в інтерв'ю РИА Новости.

На питання, чи відбудеться поїздка до вересневих виборів в Чечні, Кадиров відповів: "Поки я виконую обов'язки, щоб посвідчення не забрали".

Він додав, що одного разу вже був у Дамаску, але до війни.

Також в цьому інтерв'ю Кадиров розповів, що представники сирійської опозиції їздили до Чечні для "обміну досвідом". При цьому він не уточнив, представники якого конкретно угруповання до нього приїжджали.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кадиров розповів про знищення більшості чеченців, які воювали в Сирії. Зараз, за його даними, в Сирії залишилося близько 200 вихідців з Чечні.