Путін перепідпорядкував безпосередньо собі Росархів

Як повідомив Володимир Путін на зустрічі з керівником Росархіву Андрієм Артизовим, це рішення пояснюється тим, що матеріали, якими володіє відомство, "являють особливу цінність для держави", передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Росії звільнили директора Держархіву, який викрив фальсифікацію історії

У березні був звільнений директор Державного архіву Росії Сергій Мироненко. У минулому році у нього був конфлікт з міністром культури Володимиром Мединським після того, як влітку 2015 року Росархів розсекретив документи, які викривають канонічну радянську історію про 28 героїв-панфіловців.

Після тієї публікації Мединський закликав керівництво Росархіву "займатися своєю професією і не давати власних оцінок архівним документам".

Сергій Мироненко працював директором Росархіву з моменту його заснування в 1992 році.