У Сирії загинув ще один російський спецназівець: "Вантаж 200" доставили в Оренбург

Про це повідомило видання Orenday.Ru з посиланням на рідних загиблого та співробітників відділу РАЦС Соль-Ілецького району Оренбурзької області.

«Вантаж-200» з тілом загиблого офіцера привезли у Покровку, на батьківщину офіцера спецназу «Витязь» Вадима Тумакова, який також, як і Олександр Прохоренко, брав участь у війні в Сирії.

"Дружина їздила на впізнання у Ростов-на-Дону, - повідомили в районному відділі РАЦС. - Для неї це було шоком. Вадим нікому нічого не розповідав про відрядження, не хотів засмучувати сім'ю. Матері у нього давно немає, батько займається особистим господарством. У них були складні стосунки... Дружину Фатіму і дев'ятирічну дочку Аріну любив більше всіх в світі".

Вадим народився в червні 1984 року. Навчався в сільській школі. Потім була Армія та служба в спецназі. Про свою роботу чоловік ніколи не поширювався - був пов'язаний державною таємницею. Відрядження до Сирії стала останньою.

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"Він служив за контрактом, - повідомили рідні загиблого. - Відрядження бували тривалими. Але на наші питання Вадим намагався не відповідати. Ніколи не ділився тим, де був і що бачив. Добрий, сильний, чуйний. Справжній російський богатир. Подробиці смерті нам невідомі. Знаємо тільки, що загинув приблизно в ті ж рокові дні, що і Олександр Прохоренко. Нехай земля йому буде пухом!".

"Дружина Тумакова родом з Кабардино-Балкарії. За словами знайомих, зараз вона носить траур. Вадим був для неї всім", - зазначає видання.

Як повідомляє Lenta.Ru, до цього моменту було офіційно оголошено про загибель шести російських військових у ході сирійської кампанії. Неофіційні повідомлення про загибель інших російських військовослужбовців публікувалися, але поки не отримали достовірного підтвердження.

Контрактник Вадим Костенко покінчив з собою на базі Хмеймім через особисті проблеми (його батько спростовував цю версію смерті).

Загинув командир збитого турецькими ВПС бомбардувальника Су-24М Олег Пєшков. Під час операції з пошуку екіпажу Пєшкова загинув морський піхотинець Олександр Позиніч.

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Військовий радник, підполковник Іван Черемісін був смертельно поранений в результаті мінометного обстрілу сирійського навчального центру.

27-річний офіцер спецназу Федір Журавльов, що вирішував завдання із забезпечення наведення крилатих ракет повітряного базування, загинув на завданні в листопаді 2015 року.

24 березня в боях під Пальмірою був убитий ще один офіцер спецназу, авіанаводчик Олександр Прохоренко (також, як і Тумаков, уродженець Оренбурзької області).