Російська Нацгвардія є страховкою Путіна на випадок держперевороту - Stratfor

"Створивши Національну гвардію і призначивши Золотова на чолі цієї силової структури, Путін, можливо, прагне захистити свою адміністрацію від загрози державного перевороту. Це дозволяє припустити, що глава Кремля сумнівається, чи залишаться інші силові структури, — ФСБ, Внутрішні війська МВС або навіть армія — лояльними до нього у разі державного перевороту. Будучи старанним дослідником історії Росії, Путін, мабуть, намагається уникнути небезпечної незахищеності, яку відчував його попередник (Борис Єльцин) під час усього свого правління", — цитує РБК звіт Stratfor.

Аналітики, посилаючись на публікації в російській пресі, відзначили, що спробу створити Національну гвардію робив ще перший президент Росії Борис Єльцин, який побоювався нелояльності верхівки ФСБ, на чолі нового силового відомства повинен був встати генерал Олександр Коржаков, який тоді очолював службу безпеки президента. Проте адміністрації Єльцина, відзначають аналітики, не вистачило сил створити її.

"Путін, як і Єльцин, мабуть, має намір створити Національну гвардію як свою особисту армію. Не маючи особливих відмінних функцій, нова гвардія буде черговим силовим відомством, яке буде ділити обов'язки з МВС і ФСБ. При цьому президент призначив главою Нацгвардії головнокомандуючого Внутрішніми військами МВС Віктора Золотова, звільнивши його від колишніх обов'язків. Золотов — колишній охоронець Путіна і, за наявними даними, одна з найбільш довірених осіб нинішнього глави Кремля. Точно так само, як Коржаков був для Єльцина. Призначивши Золотова головою Національної гвардії, Путін показав справжню природу цього, на перший погляд зайвого, силового відомства", — резюмували аналітики.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС.

"Рішення прийнято, ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади на базі Внутрішніх військ МВС, створюємо Національну гвардію, яка буде займатися боротьбою з тероризмом, організованою злочинністю....", - заявив президент РФ.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що створення Нацгвардії не пов'язано з майбутніми виборами.

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