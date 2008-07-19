Найбільший банк США оголосив про мільярдні збитки

Найбільший у США банк Citigroup в другому кварталі 2008 року зазнав збитків у розмірі 2,5 мільярдів доларів, повідомляє Reuters. При цьому операційні збитки банку досягли 2,22 мільярда доларів. За аналогічний період минулого року Citigroup мав прибуток у розмірі 6,23 мільярдів доларів.

Доходи банку за звітний період знизилися на 29 відсотків до 18,65 мільярдів доларів. Для порівняння, в другому кварталі 2007 року дохід Citigroup становив 26,33 мільярда доларів. Причиною збитків у фінансовій організації називають списання, пов`язані з іпотечною кризою, обсяг яких за останні три місяці склав 7,2 мільярда доларів.

Раніше стало відомо, що Ctitgroup продав всі свої підрозділи в Німеччині, прагнучи компенсувати збитки, викликані іпотечною кризою. За останні три квартали збитки Citigroup склали 17,4 мільярда доларів, а обсяг списань - понад 58 мільярдів доларів. Покупцем німецьких активів став французький банк Credit Mutuel. Сума операції склала 4,9 мільярда євро (7,7 мільярда доларів).

Щоб подолати наслідки іпотечної кризи, банк у різні шляхи намагається залучити додаткову ліквідність. Зокрема, Citigroup в кінці червня і початку серпня оголосив про закриття більшості своїх підрозділів в Японії, пов`язаних із споживчим кредитуванням. Крім того, банк звільнив дев`ять тисяч співробітників і планує скоротити кількість робочих місць ще на 6,5 тисячі.

Лента.ру