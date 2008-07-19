Україна та Румунія обговорили ситуація в дельті Дунаю
02:11, 19 липня 2008Світ
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Деталі повідомив Володимир Огризко
Україна виступає за проведення спільного моніторингу ситуації в дельті Дунаю.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства Румунії Лазарем КОМАНЕСКУ.
«Ми виходимо з того, що має проводитися спільний моніторинг всієї дельти Дунаю. Цей моніторинг буде відбуватися тільки спільними зусиллями, ми знайдемо розв’язання всіх проблем», - сказав В.ОГРИЗКО.
Він запевнив, що Україна не має наміру порушувати свої міжнародні зобов’язання. «Це не в нашій практиці», - додав він.
У свою чергу, Л.КОМАНЕСКУ висловив побажання, щоб діяльність у дельті Дунаю здійснювалася у відповідності до міжнародних стандартів.
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