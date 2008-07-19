Україна та Румунія обговорили ситуація в дельті Дунаю

Україна виступає за проведення спільного моніторингу ситуації в дельті Дунаю.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства Румунії Лазарем КОМАНЕСКУ.

«Ми виходимо з того, що має проводитися спільний моніторинг всієї дельти Дунаю. Цей моніторинг буде відбуватися тільки спільними зусиллями, ми знайдемо розв’язання всіх проблем», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він запевнив, що Україна не має наміру порушувати свої міжнародні зобов’язання. «Це не в нашій практиці», - додав він.

У свою чергу, Л.КОМАНЕСКУ висловив побажання, щоб діяльність у дельті Дунаю здійснювалася у відповідності до міжнародних стандартів.