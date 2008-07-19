У Японії оголошено загрозу цунамі після землетрусу силою близько 7 балів, який стався об 11:39 за місцевим часом (у Києві 5:39) на схід від острова Хонсю, повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства France Presse, висота хвилі цунамі досягатиме 50 сантиметрів.

Епіцентр підземних поштовхів був за 123 кілометрах від міста Івакі в префектурі Фукусіма на глибині близько 40 кілометрів. Інформації про жертви і руйнування поки що не надходило.

Як нагадує агентство, 14 червня 2008 року в тому ж районі стався землетрус, жертвами якого стали 10 людей у префектурі Івате.