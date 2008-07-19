У Непалі автобус упав у річку: 14 загиблих
11:12, 19 липня 2008Світ
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29 осіб зазнали поранень
У центрі Непалу автобус, що слідував гірською дорогою, впав у річку, внаслідок чого загинули 14 осіб, передає Газета.ru.
Аварія сталася після півночі з п`ятниці на суботу за 160 км на захід від Катманду. Поліція й військові ведуть рятувальні роботи, проте цьому перешкоджає сильна течія.
29 осіб, які зазнали поранень, доправлено до лікарні.
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