У Непалі автобус упав у річку: 14 загиблих

У центрі Непалу автобус, що слідував гірською дорогою, впав у річку, внаслідок чого загинули 14 осіб, передає Газета.ru.

Аварія сталася після півночі з п`ятниці на суботу за 160 км на захід від Катманду. Поліція й військові ведуть рятувальні роботи, проте цьому перешкоджає сильна течія.

29 осіб, які зазнали поранень, доправлено до лікарні.