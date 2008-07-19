Непальські депутати не змогли обрати президента країни

Депутати Національної асамблеї Непалу не змогли в суботу, 19 липня, обрати першого президента країни, повідомляє AFP.

За інформацією агентства, жодному із трьох кандидатів на посаду президента країни не вдалося набрати простої більшості голосів депутатів. Лідером голосування став Рам Баран ЯДАВ, який здобув 294 із 298 необхідних голосів. Його кандидатуру висунула партія "Непальський конгрес".

Друге місце з невеликим відривом зайняв висунутий Маоїстською Комуністичною партією Непалу Рамрайя Прасад СІНГХ. Він набрав 282 голоси.

На третьому місці виявився кандидат від Об`єднаної Марксистсько-Ленінської Комуністичної партії Непалу Рампіт ПАСВАН. Проте в другому турі президентських виборів, дата якого поки не призначена, візьмуть участь лише двоє кандидатів, які набрали більшість голосів.

Всього в голосуванні взяли участь 594 депутати Національної асамблеї Непалу.

Нагадаємо, король Непалу ГЬЯНЕНДРА був усунений від влади на початку 2007 року. Королівська династія Шах, до якої належить ГЬЯНЕНДРА, правила в Непалі протягом 240 років. 28 травня 2008 року Конституційна асамблея Непалу ухвалила рішення про скасування монархії і проголосила республіку.

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