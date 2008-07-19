Болгарія відмінила транзитні візи

З 18 липня 2008 року запроваджується спрощений режим транзитного проїзду територією Болгарії для іноземців, які потребують візи для в`їзду до цієї країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, іноземці, в тому числі громадяни України, отримують можливість перетинати територію Болгарії без болгарської транзитної візи, якщо вони “мають одну з наступних віз або документів, виданих державами-членами Європейського Союзу, що в повному обсязі застосовують норми Шенгенського законодавства – Австрія, Бельгія, Чехія, Естонія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Голландія, Польща, Португалія, Іспанія, Словенія, Словаччина, Швеція, Угорщина, а також Данія, Ісландія, Норвегія. Таке право отримали громадяни, що мають «короткострокову візу» (Schengen) (визначена у статті 10 Конвенції про застосування Шенгенської угоди); «довгострокову візу» (визначена у статті 18 Конвенції про застосування Шенгенської угоди); «дозвіл на проживання», визначений у додатку № 4 Спільних консульських інструкцій.

Зазначене право отримали громадяни, що мають дійсну короткострокову, довгострокову візу або дійсний дозвіл на проживання, видані Румунією чи Кіпром, а також ті, хто має дійсний дозвіл на проживання, виданий Швейцарією або Ліхтенштейном.

Період транзитного перетину території Болгарії не може перевищувати 5 (п`ять) днів.

Прес-служба МЗС також звертає увагу на такі умови: “термін дії вищезазначених віз та документів має покривати весь період транзитного перетину території Болгарії. Транзитний перетин іноземцями території Болгарії за вищенаведеними правилами здійснюється лише за умови наявності дійсного проїзного документа для перетину кордону, а також документів, що підтверджують мету поїздки та фінансове забезпечення у період транзитного проїзду”.

У в’їзді до Болгарії може бути відмовлено іноземцям, застережні дані щодо яких внесені до національних баз даних держав-членів ЄС про відмови у в`їзді, а також якщо вони становлять загрозу громадському порядку, національній безпеці, здоров`ю населення чи міжнародним відносинам.