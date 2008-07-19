Аварійна баржа перекрила канал Дунай – Чорне море

Великотоннажна баржа, що сіла на мілину, і буксир повністю блокували судноплавство по каналу Дунай - Чорне море в Румунії. Інцидент стався через падіння рівня води в каналі поблизу міста Чернаводе (південний схід Румунії), спричиненого спекотою погодою в цьому районі.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, річковий конвой, що перевозив кілька сот тонн залізняку, сів на мілину і перегородив весь судноплавний фарватер на каналі. В результаті кілька вантажних суден класу "річка-море" виявилися блокованими на ділянці в кілька кілометрів.

Спроби зняти баржу з мілини не увінчалися успіхом. Очікується прибуття могутніших буксирів з міста Галац, які допоможуть вирішити ситуацію. Проте їм спочатку доведеться подолати кілька десятків кілометрів, перш ніж вони дістануться місця події.