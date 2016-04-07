"Панамський скандал": США заперечують зв'язок з витоком документів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Представник відомства Марк Тонер сказав, що американська влада не має ніякого відношення до витоку документів, а також не була обізнана про журналістське розслідування, засноване на цьому витоку.

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Тонер додав, що організації, які займалися розслідуванням, дійсно отримували гроші від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), проте ці кошти виділялися на журналістські розслідування як такі, а не на пошук компромату на конкретні країни.

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Зміст документів і розслідування, проведеного журналістами, Тонер прокоментувати відмовився.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін вважає, що за публікацією "панамських документів" стоять США.