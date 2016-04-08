У Росії замінили тіла деяких жертв авіакатастрофи під Смоленськом - ЗМІ

Як повідомляє видання Gazeta Polska, тодішній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск знав, що росіяни в труну останнього польського президента в еміграції Ришарда Качоровського помістили останки іншої особи, передає Польське Радіо.

За словами журналістів, керівництво Польщі мало отримати інформацію, яку тодішній посол в Москві Єжи Бар отримав від начальника Відділу міжнародного юридичного співробітництва слідчого комітету при Генпрокуратурі РФ Піотра Літвішка. Російський чиновник тоді повідомив послу, що "дослідження ДНК не підтвердило, чи дійсно останки, поміщені в труну президента Качоровського, належать йому".

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За інформацією видання, Літвішко також додав, що "кілька інших зразків ДНК також не підтверджують, що тіла, покладені до трун, є тими жертвами, які були ідентифіковані родинами жертв".

Gazeta Polska стверджує, що про заміну тіл жертв смоленської авіакатастрофи повинні були знати також інші члени тодішнього уряду та Головна військова прокуратура Польщі. Однак, цієї інформації не переказано родині екс-президента, а ексгумацію свідомо заблоковано.

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Як повідомляв УНІАН, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими особами на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала вирушити на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.

Прихильники найбільшої опозиційної партії Польщі "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента, і заявляють, що польська і російська влада всіляко приховують це.