Uber заплатить $10 мільйонів, щоби зняти претензії прокурорів з Каліфорнії

Щоби врегулювати претензії окружних прокурорів Сан-Франциско і Лос-Анджелеса, компанія Uber погодилася виплатити 10 мільйонів доларів. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Відзначається, що приводом для претензій стали твердження компанії, що її перевірки водіїв є більш якісними, ніж у традиційних службах таксі.

При цьому окружні прокурори визначили, що ця заява вводить клієнтів стартапу в оману, і в 2014 році подали проти неї позов. На відміну від звичайних служб таксі, Uber не бере відбитки пальців у водіїв з метою виявити можливі судимості, а замість цього використовує різні бази даних за останні сім років.

Згідно з умовами врегулювання позову, компанія не має більше права згадувати у своїй рекламі слоган про "самої безпечної поїздки".

Представники Uber, висловивши задоволення досягненням угоди, особливо відзначили, що все це не означає, що компанія визнає за собою вчинення будь-яких правопорушень.