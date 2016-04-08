Росія і США працюють над проектом нової конституції Сирії - Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на російських і західних дипломатів, інформує "Газета.ru".

Читайте такожСирія назвала США умови своєї участі в коаліції проти ІД

Обидві країни продовжують обмінюватися ідеями.

Раніше представник сирійської курдської Партії демократичного союзу у Москві Абд Салам Алі заявив, що партія наразі не отримала запрошення працювати над текстом нової конституції країни.

Читайте такожСША не визнають проголошену сирійськими курдами автономію

При цьому він сказав, що партія цілком готова брати участь у написанні конституції.