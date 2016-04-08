Росія і США працюють над проектом нової конституції Сирії - Bloomberg
21:15, 08 квітня 2016Світ
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Робота країн знаходиться на початковій стадії.
REUTERS
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на російських і західних дипломатів, інформує "Газета.ru".
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Обидві країни продовжують обмінюватися ідеями.
Раніше представник сирійської курдської Партії демократичного союзу у Москві Абд Салам Алі заявив, що партія наразі не отримала запрошення працювати над текстом нової конституції країни.
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При цьому він сказав, що партія цілком готова брати участь у написанні конституції.
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