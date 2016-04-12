У Бразилії парламентська комісія підтримала імпічмент президента

Відповідне рішення підтримали 38 з 65 членів парламентської комісії при необхідному мінімумі в 27 голосів, передає BBC.

Відзначається, що Руссефф підозрюється в маніпуляції державними рахунками з метою приховування зростаючого дефіциту.

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Тепер питання імпічменту буде розглянуто нижньою палатою парламенту 17 або 18 квітня.

Думки жителів Бразилії щодо імпічменту розділилися, поліція готується до масових акцій протесту в столиці держави.

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