У Бразилії парламентська комісія підтримала імпічмент президента
03:12, 12 квітня 2016Світ
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У Бразилії парламентська комісія підтримала рекомендацію імпічменту президента країни Ділми Руссефф.
REUTERS
Відповідне рішення підтримали 38 з 65 членів парламентської комісії при необхідному мінімумі в 27 голосів, передає BBC.
Відзначається, що Руссефф підозрюється в маніпуляції державними рахунками з метою приховування зростаючого дефіциту.
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Тепер питання імпічменту буде розглянуто нижньою палатою парламенту 17 або 18 квітня.
Думки жителів Бразилії щодо імпічменту розділилися, поліція готується до масових акцій протесту в столиці держави.
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