Сьогодні світ відзначає перший політ людини в космос

12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток-1» стартував з космодрому «Байконур» і вперше в світі здійснив орбітальний обліт планети Земля. Політ у навколоземному космічному просторі тривав 108 хвилин.

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В цей же день відзначається Всесвітній день авіації і космонавтики згідно з протоколом 61-ї Генеральної конференції Міжнародної авіаційної федерації, що відбулася в листопаді 1968 року та рішенням Ради Міжнародної авіаційної федерації.

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7 квітня 2011 року на спеціальному пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН була прийнята резолюція, яка офіційно проголосила 12 квітня Міжнародним днем польоту людини в космос. Співавторами резолюції стали понад 60 держав.