США заявляють про рекордно низьку кількість бойовиків ІД за два роки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Насправді ми оцінюємо кількість "Ісламської держави" як найнижчу з тих пір, як ми почали моніторинг їх сил в 2014 році", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що на даний момент кількість бойовиків ІД в Сирії та Іраку знаходиться в діапазоні від 19 до 25 тис. В 2015 році число бойовиків оцінювалося США в 20-30 тис., максимум - 33 тис.

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Проте кількість членів угруповання збільшилася в Лівії. Раніше влада США заявляли про 2-3 тис. бойовиків в цій країні, а в лютому вже повідомляли про 5 тис. Можливою причиною для цього може стати те, що їм стає все складніше дістатися до Сирії і вони обирають Лівію в якості альтернативи.

"Ісламська держава Іраку і Леванту було засновано на базі "Аль-Каїди в Іраку" після знищення її лідера Абу Мусаба аз-Заркаві. Лідером ІД, яка поставила своєю метою створення так званого халіфату на Близькому Сході, став Абу Бакр аль-Багдаді", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, вперше з початку антитерористичної операції в Іраку і Сирії стало помітно, що матеріальне становище терористичного угруповання "Ісламська держава" та підконтрольних їй територій істотно погіршився.