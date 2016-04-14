ЄС закликав Польщу переглянути реформу конституційного суду

У резолюції, яка не має обов'язкової юридичної сили наголошується, що ця реформа становить загрозу демократії, прав людини і верховенства права, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше Європейська комісія розпочала власне розслідування на предмет того, чи не порушує польська конституційна реформа принцип верховенства закону.

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Реформа суду була прийнята польською владою в кінці минулого року. Згідно з новими правилами, для винесення рішення за нього повинні проголосувати дві третини з усіх суддів. При цьому як мінімум 13 суддів повинні бути присутніми на засіданні.

Крім того, реформа наділяє парламент правом усувати суддів конституційного суду від посад, а президента і мін'юст – право скаржитися на суддів, одночасно позбавляючи суду права визнавати президента країни нездатним виконувати свої обов'язки.

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В середині березня Рада Європи заявив, що реформа значно ускладнить процес розгляду скарг конституційним судом і призведе до збільшення терміну винесення рішень по них.