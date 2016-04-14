Правляча партія Південної Кореї втратила більшість у парламенті

Це випливає з попередніх результатів загальних виборів, що пройшли в середу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За попередніми підрахунками, консервативна партія правого спрямування "Сенурі" отримала 122 місця з 300. Опозиційна Демократична партія Тобуро" отримала 123 місця.

За словами аналітиків, довіра до уряду стала знижуватися через невдоволення економічною політикою.

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Результати також свідчать про те, що у чинного лідера країни Пак Кін Хе все менше шансів бути номінованою в президенти від своєї партії в наступному році.

Пак Кін Хе критикують за зростаюче безробіття, особливо серед молодих людей, експорт, що падає та високий рівень закредитованості населення.

Явка на виборах склала 58%, це на 3,8% більше, ніж на виборах в 2012 році.

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